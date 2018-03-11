Ректор КГЭУ обошел на лыжном марафоне Владимира Леонова и Рифката Минниханова

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Лыжный марафон в дистанции на пять километров среди вип-участников выиграл ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.

Вторым к финишу пришел глава ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов, третьим – начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» Ренат Нугайбеков.

«Теперь буду стараться всегда под 23-м номером бегать – понравился. У меня, конечно, есть персональный номер, но мне в этот раз 23-й дали. Понравилось. Какой бы ни был результат, главное — участие и куча впечатлений. Желаю удачи всем участникам казанского лыжного марафона», – пожелал Рифкат Минниханов.

В марафоне сегодня также участвовали депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, главы Альметьевского и Сабинского районов РТ, ректоры казанских вузов и директора республиканских компаний.

Марафон проходит ежегодно с 24 марта 1968 года. Тогда – в день первого забега – ректор Казанского государственного педагогического института предложил каждому факультету отметить эту знаменательную дату крупными республиканскими и всесоюзными мероприятиями.