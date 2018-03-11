Паралимпийцы, министры и главы районов Татарстана вышли на старт лыжного марафона в Казани

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). В казанском микрорайоне Юдино на стадионе «Локомотив» стартовал лыжный марафон, в котором участвуют российские паралимпийцы, депутаты, министры и главы районов Татарстана.

«Какой бы ни был результат, главное — участие и куча впечатлений. Желаю удачи всем участникам казанского лыжного марафона», — пожелал глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Участники вышли на дистанцию в пять километров. После этой трассы профессиональные лыжники и любители пробегут дистанции на 30 и 50 километров.

«У нас сегодня выступают восемь наших ведущих спортсменов, в том числе Диляра Сабирзянова, Алина Ихсанова, Артем Николаев, многие лидеры сборной РТ», – рассказал президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев.

К слову, призовой фонд марафона – один миллион рублей.

Первый лыжный марафон на приз Казанского государственного педагогического института стартовал 24 марта 1968 года. Тогда ректор института предложил каждому факультету отметить эту знаменательную дату крупными республиканскими и всесоюзными мероприятиями.

Казанский лыжный марафон вошел в число российских лыжных марафонов, серии Russia Loppet.

Массовые спортивные соревнования для спортсменов-любителей — часть масштабной задачи по популяризации спорта, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства призвал довести долю россиян, регулярно занимающихся спортом, до 40 процентов к 2020 году. Для этого создается доступная спортивная инфраструктура в городах и сельской местности, проводятся соревнования и другие мероприятия, популяризующие спорт и здоровый образ жизни.