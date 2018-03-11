Более 700 человек вышли на дистанцию на казанском лыжном марафоне

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). На старт лыжного марафона в Казани вышли почти 750 человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев.

«Очень много приезжих здесь. Приехала целая команда — девять человек — из Франции, приехали к нам из Казахстана, также олимпийские чемпионы», — подчеркнул Фардиев.

Лыжный марафон проходит с 1968 года, вот уже 50 лет подряд.

«Я уже второй год приезжаю сюда. Ну великолепно. В прошлом году мороз был — минус 25, в этом году — теплее. Главное ведь здесь не победа, не результат, а хорошее настроение. Спасибо организаторам, марафон с каждым годом набирает силу», — отметил заслуженный мастер спорта СССР (1980), заслуженный тренер России (1996), пятикратный призер Олимпийских игр Николай Зимятов.

В марафоне сегодня также участвуют депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, главы Альметьевского и Сабинского районов РТ, ректоры казанских вузов и директора республиканских компаний.

В Татарстане занимаются спортом более 1,5 млн жителей. За 6 лет создано более 1300 спортивных объектов, в городах и селах республики построена 791 универсальная спортивная площадка.

«В России развитие физической культуры и спорта — в числе национальных приоритетов. Сегодня наша общая важнейшая задача — создание условий для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разного возраста. Уровень массового спорта во многом определяет качество жизни людей. Прививать физическую культуру, воспитывать ответственное отношение к себе нужно с ранних лет», — отметил ранее Президент России Владимир Путин.