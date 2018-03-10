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Политика

Путин заявил об отсутствии у России стремления вмешиваться в чужие выборы

10 марта 2018, 09:22

Обвиненные во вмешательстве в выборы россияне не состояли на госслужбе, подчеркнул Президент РФ.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Россия не вмешивается в выборы, проходящие в других странах, и не поощряет соответствующие действия. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, пишет «Коммерсантъ».

Упомянув 13 россиян, которым были предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы, Путин обратил внимание на то, что они не состояли на государственной службе.

При этом он допустил, что в американские выборы могли вмешиваться лица из других стран, однако они не имели никакого отношения к российским властям.

Кроме того, Президент России заметил, что не знает, каких целей могла бы добиться его страна, действительно вмешавшись в выборы Президента США в 2016 году. 

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три российские организации во вмешательстве в американские выборы. Власти России отрицают соответствующие обвинения.


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