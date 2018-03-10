Путин заявил об отсутствии у России стремления вмешиваться в чужие выборы

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Россия не вмешивается в выборы, проходящие в других странах, и не поощряет соответствующие действия. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, пишет «Коммерсантъ».

Упомянув 13 россиян, которым были предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы, Путин обратил внимание на то, что они не состояли на государственной службе.

При этом он допустил, что в американские выборы могли вмешиваться лица из других стран, однако они не имели никакого отношения к российским властям.

Кроме того, Президент России заметил, что не знает, каких целей могла бы добиться его страна, действительно вмешавшись в выборы Президента США в 2016 году.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три российские организации во вмешательстве в американские выборы. Власти России отрицают соответствующие обвинения.