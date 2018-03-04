Обвиненные во вмешательстве в американские выборы граждане РФ не представляли российские власти

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). Россияне, обвиненные во вмешательстве в президентские выборы в США, не действовали от лица властей РФ, заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит», — сказал президент.

Американская сторона должна представить подробности и доказательства для рассмотрения, отметил он. Рассказов в прессе о предполагаемом вмешательстве в выборы недостаточно.

Обвиняемые не будут экстрадированы ни при каких условиях, подчеркнул Путин. «Россия не экстрадирует своих граждан, как и США», — сказал он.

13 граждан РФ и три российских организации были обвинены властями США в попытках вмешательства в политику страны, в частности — в ход предвыборной гонки 2016 года. Это неоднократно опровергалось как Президентом США Дональдом Трампом, так и российскими властями.