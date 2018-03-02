Путин назвал причины для использования Россией ядерного оружия

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин назвал две возможные причины использования российской стороной ядерного оружия: ответ на ядерную атаку и возникновение угрозы существованию государства. Он сказал об этом в интервью американскому телеканалу NBC, передает ТАСС.

В ответ на вопрос журналистки Мегин Келли российский лидер заметил: «Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства».

Накануне, 1 марта, Президент России в своем послании Федеральному Собранию рассказал о новейших отечественных разработках стратегического оружия.