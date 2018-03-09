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Культура

Директор театра «Современник» разберется со скандалом c Ефремовым

9 марта 2018, 20:46

Сам Игорь Попов не ездил на гастроли в Самару.

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Директор московского театра «Современник» Игорь Попов сказал, что разберется со скандалом на гастролях артистов в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

Сам Попов в Самару не ездил, сказал он. Гастрольная группа должна вернуться 9 марта. «Тогда и будем разбираться. Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — заметил директор театра.

Ранее сообщалось, что во время спектакля «Не становись чужим» актер Михаил Ефремов вышел на сцену на полчаса позже, будучи в нетрезвом состоянии.


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