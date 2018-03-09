Порошенко приказал главе СБУ лично проконтролировать ход дела Рубана

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ лично проконтролировать ход дела задержанного главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на «112 Украина».

«Я прошу генерала Грицака взять под свой личный контроль, даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Рубана подозревают в подготовке убийства Президента Украины и киевских чиновников.

Рубана задержали 8 марта.