На Украине задержали главу Центра освобождения пленных

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). На Украине задержан глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Почему именно был задержан Рубан, пока неизвестно. Есть информация лишь о месте произошедшего – это блокпост на линии разграничения в Донецкой области.

Рубан начал заниматься деятельностью, связанной с обменом пленными, в 2014 году. В 2017 году ему запретили въезжать в самопровозглашенные ЛНР и ДНР за нарушение порядка пересечения линии разграничения.