Руководителя Центра освобождения пленных обвинили в подготовке убийства Порошенко

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В киевском суде, куда привезли задержанного главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, его обвинили в подготовке убийства руководителей Украины, в том числе Президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК.

Ранее Рубан был задержан с партией оружия. Его, по данным суда, он хотел использовать для нападения на дома украинских политических лидеров. В частности, речь, по версии следствия, идет об Арсене Авакове, Арсение Яценюке, Александре Турчинове и других. Также ему вменяют подготовку терактов.

Ранее стало известно, что в отношении Рубана на Украине возбудили уголовное дело.