«Нефтехимику» удалось обыграть «Трактор»

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 и сумел перевести серию плей-офф в Челябинск. Пока «Трактор» ведет в серии 3–1.

После вчерашней битвы, закончившейся рекордным для плей-офф КХЛ количеством набранных штрафных минут (188 против 61), дисквалификацией четверых игроков «Нефтехимика» и потерей «Трактором» двоих травмированных хоккеистов, сегодняшний матч прошел без особых эксцессов. Достаточно сказать, что арбитры за 60 минут игрового времени зафиксировали всего по два удаления у команд.

Выводы из вчерашней бойни сделали обе стороны. Тренерский штаб хозяев не стал прибегать к помощи выведенных ранее из состава шведа Эрика Густафссона и американца Дэна Секстона, рекрутировав нескольких молодых игроков. Прекрасно понимая, что в случае поражения сезон для них будет закончен, нижнекамцы с первых же минут бросились вперед. Но забить им удалось только в середине первого периода. Вернувшийся в состав Никита Филатов и Робин Ганзл помогли Андрею Сергееву пробить чешского голкипера «Трактора» Павла Францоуза, 1:0.

Только в середине второго периода счет вновь изменился – в пользу хозяев, беспрерывно штурмовавших ворота гостей. На этот раз Андрей Сергеев помог забить Марату Хайруллину, 2:0. А в концовке второго периода Илья Аркалов заложил крепкий фундамент под успех хозяев, 3:0. И лишь после этого усилиями Игоря Полыгалова гости сумели отквитать одну шайбу, 3:1.

Все остальные заметные события приключились в заключительной двадцатиминутке. «Трактор» не желал продолжения серии, но гостям сегодня удалось только сократить разрыв в счете до минимума. Сделал это за четыре с половиной минуты до конца встречи Игорь Исаев, 3:2. Разумеется, за полторы минуты до конца третьего периода гости сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока. Но хозяева отбились и удержали свою первую победу в серии.

Счет в серии до четырех побед стал 1–3. Следующий матч пройдет 10 марта в Челябинске.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 (1:0 2:1, 0:1).

Шайбы забросили: Андреев (13), Хайруллин (30), Аркалов (33) – Полыгалов (37), Исаев (56).

Штрафы: 4 – 4.