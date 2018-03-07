«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в третьем матче плей-офф

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Нефтехимик» на своем льду уступил «Трактору» в игре, изобиловавшей грубостью. Исход матча был решен в первом периоде, когда гости трижды забили в большинстве. Счет в серии стал катастрофичным для нижнекамцев, 0-3.

«Нефтехимик» готовится к домашним матчам против «Трактора» в закрытом режиме. Намеченная на 6 марта открытая тренировка была отменена, точнее, перенесена. Нижнекамцы в этом сезоне удивляют резкими кадровыми решениями. За последние недели руководство «Нефтехимика» уже официально простилось с одним легионером, возможно, еще с двумя: после первого поражения в Челябинске лишился места в составе нападающий Никита Филатов. Забегая вперед, отметим, что сегодня Филатов сыграл.

Но если словенский форвард Жига Еглич «залетел» на допинге на Олимпиаде в Пхенчхане, значит, подставил и клуб, то шведский защитник Эрик Густаффсон и американский нападающий Дэн Секстон выведены из состава «Нефтехимика», и контракты с ними были расторгнуты после двух кряду поражений в четвертьфинальной серии с «Трактором» в Челябинске, 3:4ОТ и 1:4. Так утверждает «Чемпионат». По словам специалистов, и Густафссон, и Секстон по-прежнему находятся в составе «Нефтехимика». По слухам, у легионеров конфликт с главным тренером команды Андреем Назаровым. Но выводы после неудач на Урале последовали незамедлительно.

Напомним, что Густафссон во время сезона осенью перешел в «Нефтехимик» из «Авангарда». В первых двух матчах 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Трактором» он заработал показатель полезности -3. В феврале в составе сборной Швеции участвовал в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Секстон стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 47 (12+35) очков. В серии с «Трактором» он не набрал очков и заработал показатель полезности -6. Американец играет в Нижнекамске с сезона-2013/14. Тут же появилась информация о предварительной договоренности о подписании контракта между Дэном Секстоном и «Трактором» на следующий сезон. Теперь, как пишет «СЭ», и «Салават Юлаев» интересуется Секстоном. Также заинтересованность в 30-летнем форварде проявили помимо «Трактора» еще и «Автомобилист». Повторимся, что пока никакой официальной информации об отчислении Секстона и Густафссона из штаба «Нефтехимика» не было. Но участия в сегодняшнем матче с «Трактором» Секстон и Густафссон не приняли.

Нервный запал вспыхнул сразу после начала матча. Стычки и драки стали возникать постоянно. Так, очень быстро три «нефтехимика» остались против пятерых челябинцев, и недавний «нефтехимик», а ныне «тракторист», американский форвард гостей Рихард Гюнге броском в касание с левого фланга поразил пустые ворота хозяев, 0:1. Но меньше удаляться нижнекамцы не стали, скамейка штрафников не пустовала практически ни на минуту. Так что через шесть минут после первого успеха гости вновь реализовали большинство. Пробил кистевым броском голкипера «Нефтехимика» в большинстве Виталий Кравцов, 0:2. Не прошло и минуты, как этот же молодой форвард челябинцев оформил свой дубль, мастерски переиграв на пятачке Ежова, 0:3. В третий раз гости умело разыграли лишнего! Тотчас Ежов уступает свое место на площадке Андрею Макарову.

Битва на льду продолжилась и во втором периоде, но гол за эти 20 минут был всего один, причем очень курьезный. «Трактор» в очередной раз играл в большинстве, и тут чешский голкипер гостей Павел Францоуз решил поиграть полевым игроком, далеко вкатившись из ворот. Так шайба случайно попала на клюшку защитника хозяев Дмитрия Огурцова, которому не составило труда поразить пустые ворота гостей, 1:3.

В третьем периоде с яростью обреченных нижнекамцы непрерывно штурмовали ворота «Трактора». И реализовали-таки большинство, сделал это богатырским щелчком от синей линии защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев. Но всего через две минуты Огурцов матч закончил, получив матч-штраф за грубую игру, в первом периоде такой же матч-штраф получил другой защитник хозяева, Ильдар Шиксатдаров. Минус два игрока – это сильный дефицит хоккеистов по такой игре.

За полторы минуты до конца тренерский штаб «Нефтехимика» снимает вратаря и выпускает шестого полевого игрока – последний штурм. Однако за 54 секунды до финального свистка арбитры удаляют шведского нападающего хозяев Денниса Эверберга.

Матч команды закачивали в формате «пять на пять» – хозяева снова сняли вратаря за 33 секунды до конца. За 4 секунды до конца игра пошла в формате «четыре на четыре», драка капитана хозяев Олега Пигановича, он, напомним, является воспитанником «Трактора» и легионера гостей Ника Бэйлена. Как начали с драк, так и закончили. Суммарно команды набрали 155 минут штрафа!

Счет в серии до четырех побед стал 0-3. Четвертый матч пройдет 8 марта в Нижнекамске.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили: Огрурцов (28), Сергеев (44) – Гюнге (8), Кравцов (16, 17). Штраф: 94-61.