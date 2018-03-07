«Нефтехимик» и «Трактор» установили рекорд

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодняшний третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Нефтехимик» – «Трактор» (2:3) стал рекордным для плей-офф КХЛ по количеству штрафа, набранного командами.

Как начали с драк соперники, так и закончили. Первое удаление было зафиксировано судьями на отметке 5.21, последнее – 59.56. Суммарно команды набрали 155 минут штрафа! «Нефтехимик» отметился 19 удалениями, в сумме 94 минуты штрафа, «Трактор» удалялся чуть меньше, 17 раз – 61 минуты. Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» и «Йокериту» – 142 минуты.

Такие драчливые матчи являются отличительной чертой команд Андрея Назарова, главного тренера «Нефтехимика», одного из первых русских тафгаев (бойцов) в НХЛ. Ну, а «Трактор» – это родная команда Назарова, она в одном шаге от выхода в следующий этап плей-офф. Челябинцы ведут в серии до четырех побед 3-0. Завтра в Нижнекамске пройдет четвертый матч серии.