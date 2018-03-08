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Культура

Спортивная драма «Лед» вышла в прокат в Швейцарии

8 марта 2018, 12:40

Фильм будет транслироваться в центральных кинотеатрах страны на русском языке с английскими субтитрами.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Спортивная драма российского производства «Лед» 7 марта вышла в прокат в Швейцарии, сообщает «ТАСС».

Фильм покажут в центральных кинотеатрах страны на русском языке с английскими субтитрами. Драму режиссера Олега Трофима покажут в кинотеатрах Женевы, Берна, Лозанны, Лугано, Монтре, Базеля, Люцерна и Цюриха.

В марте также ожидается премьера фильма в Китае.

Продюсерами фильма стали Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, режиссером выступил Олег Трофим.

Фильм рассказывает о молодой фигуристке, которая получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Но благодаря своему сильному характеру и поддержке близких спортсменка вновь оказывается на льду.

Сборы ленты в отечественном прокате составили свыше миллиарда рублей.


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