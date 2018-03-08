Спортивная драма «Лед» вышла в прокат в Швейцарии

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Спортивная драма российского производства «Лед» 7 марта вышла в прокат в Швейцарии, сообщает «ТАСС».

Фильм покажут в центральных кинотеатрах страны на русском языке с английскими субтитрами. Драму режиссера Олега Трофима покажут в кинотеатрах Женевы, Берна, Лозанны, Лугано, Монтре, Базеля, Люцерна и Цюриха.



В марте также ожидается премьера фильма в Китае.

Продюсерами фильма стали Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, режиссером выступил Олег Трофим.



Фильм рассказывает о молодой фигуристке, которая получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Но благодаря своему сильному характеру и поддержке близких спортсменка вновь оказывается на льду.



Сборы ленты в отечественном прокате составили свыше миллиарда рублей.