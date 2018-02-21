Спортивная драма «Лед» продемонстрировала успешный старт в прокате

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Спортивная драма российского производства «Лед» за первые четыре дня проката заработала более 465,8 млн рублей, пишет газета «Известия».
Премьера фильма состоялась 14 февраля, с учетом Дня влюбленных сборы составили 560 млн рублей. Картину просмотрели более двух миллионов человек.
Режиссером фильма выступил Олег Трофимов. Продюсерами фильма стали Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский.
Фильм рассказывает о молодой фигуристке Надежде, которая получает серьезную травму на льду и оказывается прикованной к инвалидному креслу. Благодаря хоккеисту Мише, маме Наде и ее тренеру фигуристка встает на ноги и вновь выходит побеждать.