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Спортивная драма «Лед» продемонстрировала успешный старт в прокате

21 февраля 2018, 20:49

Спортивная драма «Лед» продемонстрировала успешный старт в прокате Премьера фильма состоялась 14 февраля, с учетом Дня влюбленных сборы составили 560 млн рублей.
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(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Спортивная драма российского производства «Лед» за первые четыре дня проката заработала более 465,8 млн рублей, пишет газета «Известия».

Премьера фильма состоялась 14 февраля, с учетом Дня влюбленных сборы составили 560 млн рублей. Картину просмотрели более двух миллионов человек.

Режиссером фильма выступил Олег Трофимов. Продюсерами фильма стали Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский.

Фильм рассказывает о молодой фигуристке Надежде, которая получает серьезную травму на льду и оказывается прикованной к инвалидному креслу. Благодаря хоккеисту Мише, маме Наде и ее тренеру фигуристка встает на ноги и вновь выходит побеждать.


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