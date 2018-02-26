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Культура

Сборы спортивной драмы «Лед» превысили миллиард рублей

26 февраля 2018, 09:48

Продюсерами фильма «Лед» стали мэтры отечественной киноиндустрии Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Спортивная драма «Лед» российского производства собрала за две недели проката более миллиарда рублей, составив 1091,1 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

За выходные с 22 по 25 февраля фильм собрал 401,1 млн рублей.

Вторая строчка по итогам уикенда заняла вышедшая российская комедия режиссера Флюзы Фархшатовой «О чем говорят мужчины. Продолжение» со сборами 204,5 млн рублей. «Бронза» досталась «Черной пантере».

Продюсерами фильма «Лед» стали мэтры отечественной киноиндустрии Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. Драма повествует о молодой фигуристке, которая получает тяжелую травму на льду и оказывается прикованной к инвалидному креслу. Но благодаря хоккеисту Мише, своему тренеру и маме девушка вновь встает на ноги.


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