Съемки ток-шоу на «Первом канале» окончились дракой жены Джигарханяна с продюсером

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Съемки ток-шоу «Детектор лжи» на «Первом канале» окончились госпитализацией продюсера Марка Рудинштейна. Его ударила жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, пишут «Дни.Ру».



Марк Рудинштейн был приглашен в студию для защиты Армена Джигарханяна. Об этом рассказала присутствовавшая там доверенное лицо и адвокат Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. Она отметила, что вся передача походила скорее на глум. По ее словам, Виталина «откровенно издевалась» над Арменом Борисовичем, а Марка Рудинштейна просто избила. При этом адвокат отметила, что Цымбалюк-Романовская находится под защитой «Первого канала».



Марка Рудинштейна прочат на должность директора Московского драматического театра Армена Джигарханяна. Этот пост на протяжении последних нескольких лет занимала пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее сообщалось, что Джигарханян и Цымбалюк-Романовская вновь живут в одном доме, но на разных этажах. Виталина приобрела квартиру за несколько дней до замужества в этом доме, а актер снимает здесь же квартиру за 100 тысяч рублей. При этом он все еще прописан у бывшей жены, а та заявляет, что всегда ждет Джигарханяна дома.