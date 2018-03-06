Цымбалюк-Романовская отдаст часть наследства Джигарханяну

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что готова поделиться наследством с экс-супругом, сообщает РЕН ТВ.



Свой мотив она объяснила желанием помириться с актером и теплыми чувствами к нему. После развода пары выяснилось, что Виталина купила несколько квартир будучи замужем за Джигарханяном. Теперь она готова поделиться с ним совместно нажитым имуществом.



Адвокат бывшей жены актера хочет встретиться с Джигарханяном, чтобы обговорить все условия. При этом Цымбалюк-Романовская призналась, что испытывает чувства к бывшему мужу.



Ранее сообщалось, что Джигарханян и Цымбалюк-Романовская вновь живут в одном доме, но на разных этажах. Виталина приобрела квартиру за несколько дней до замужества в этом доме, а актер снимает квартиру за 100 тысяч рублей. При этом он все еще прописан у бывшей жены, а та заявляет, что всегда ждет Джигарханяна дома.



Пианистка приехала в Москву из Украины. Сначала она преподавала в Еврейской академии имени Маймонида. А потом режиссер Владимир Ячменев порекомендовал ее в Театр Джигарханяна. В феврале 2016 года Цымбалюк-Романовская вышла замуж за Армена Джигарханяна, а спустя полтора года развелась с ним.