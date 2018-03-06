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Подробности отцовства Виторгана: актер расплакался на родах жены

6 марта 2018, 15:20

Известная певица Марина Парусникова стала одной из первых, поздравивших чету с пополнением в семействе.
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(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). 21 февраля актер Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали родителями. У супругов родилась общая дочь Этель. 72-летний Виторган признался, что не смог сдержать эмоций, когда стал отцом в третий раз, пишет «СтарХит».

Известная певица Марина Парусникова стала одной из первых, поздравивших чету с пополнением в семействе. 26 февраля они вместе отмечали день ее день рождения на закрытой вечеринке в «Виторган-клубе». Тогда Ирина Млодик и Эммануил Виторган рассказали, что у них родилась дочь.

По словам Парусниковой, Эммануил Гедеонович был счастлив и даже плакал в тот момент. Его супруга призналась, что теперь все мечты сбылись, ведь Этель стала ее первенцем. Певица также рассказала, что Виторган «фактически присутствовал» на родах жены.

После новости о рождении девочки многие предположили, что ее выносила и родила суррогатная мама. Однако 56-летняя Ирина Млодик заявила, что справилась с вынашиванием и рождением дочери самостоятельно. Родить раньше ей не позволяло здоровье. В течение 20 лет она боролась с онкологическим заболеванием, из-за которого врачи запретили ей беременеть. Появление на свет наследницы звездной династии стало возможно благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения.

 

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)


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