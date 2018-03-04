Жена Эммануила Виторгана сама выносила и родила первенца в 56 лет

(Казань, 4 марта, «Татар-информ»). В конце февраля 72-летний актер Эммануил Виторган и его жена 56-летняя Ирина Млодик стали родителями малышки Этель, пишет 7days.ru.



Для Виторгана родившийся малыш стал третьим, для его супруги – первенцем. Новоиспеченная мама и дочь уже выписались из роддома и чувствуют себя хорошо.

Женщина поделилась подробностями рождения дочери. Как оказалось, родить раньше не позволяло здоровье. Понадобилось почти 20 лет, чтобы решить вопрос с деторождением. По словам Млодик, дочку она выносила и родила самостоятельно, не прибегая к услугам суррогатной мамы.



Ирина также рассказала, что имя дочери – Этель – означает «благородная». Мама утверждает, что это имя как нельзя лучше подходит девочке: она очень похожа на своего благородного отца. «Дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик (лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона — мы это еще на УЗИ заметили). Дочка очень спокойная и воспитанная: практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы», — рассказала Ирина.

Ранее сообщалось, что 72-летний Никита Михалков впервые стал прадедом.