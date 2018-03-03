Актер Эммануил Виторган в 78 лет стал трижды отцом

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). 78-летний актер театра и кино Эммануил Виторган 2 марта стал отцом в третий раз. Мамой новорожденной девочки стала 56-летняя Ирина Млодик. Для нее малышка стала первенцем, сообщает «СтарХит».



Девочку назвали Этель. Малышка появилась на свет благодаря услугам суррогатной мамы, однако официального подтверждения этой информации нет.



Метод суррогатного материнства пользуется популярностью среди отечественных звезд. Так, при помощи суррогатных мам отцом стал Филипп Киркоров, а также семейные пары – Максим Галкин и Алла Пугачева, Дмитрий и Елена Маликовы.

Эммануил и Ирина заранее подготовились к рождению дочери – обустроили детскую, подготовили приданое, нашли няню.



Пара зарегистрировала свои отношения в 2003 году. От двух предыдущих браков у Виторгана есть двое детей – дочь Ксения и сын Максим. Народный артист России уже давно стал не только дедушкой, но и прадедушкой.

Ранее сообщалось, что 72-летний Никита Михалков впервые стал прадедом.