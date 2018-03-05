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Навка продемонстрировала семейную идиллию на весеннем празднике Пугачевой

5 марта 2018, 18:59

Чемпионка выложила видео в своем Instagram, на котором запечатлен трогательный танец Пескова с дочкой на руках.
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(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков с дочерью Надей стали гостями на весеннем празднике певицы Аллы Пугачевой.
Чемпионка выложила видео в своем Instagram, на котором запечатлен трогательный танец Пескова с Надей на руках.

«Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь. Спасибо большое @alla_orfey за этот чудесный, такой семейный и добрый праздник весны!» – подписала видео Навка. Поклонники дружно отметили трогательность момента.

Примадонна много лет назад сама учредила этот праздник. Каждый год мероприятие проходит в разных местах. На этот раз праздник весны состоялся в караоке-клубе Филиппа Киркорова. Среди присутствующих были замечены Кристина Орбакайте, Максим Галкин с детьми, певица Жасмин, Александр Буйнов, Ани Лорак и другие звезды.

Ранее Алла Пугачева презентовала «ужасную» коллекцию именной обуви.

 

Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях!!! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь.🙏🏻. Спасибо большое @alla_orfey за этот чудесный, такой семейный и добрый праздник весны!!!🌼🌻💐🌸 #надеждапескова❤️ #peskofamily

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)


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