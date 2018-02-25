Алла Пугачева презентовала «ужасную» коллекцию именной обуви

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Поклонники Аллы Пугачевой пришли в настоящий шок от новой коллекции обуви, которая выйдет под маркой Alla Pugachоva. Автором дизайна коллекции стала модельер Алена Ахмадулина.

Обувь Примадонна продемонстрировала в своем Instagram. «Готовимся к лету, девочки!» – подписала она снимок.

Однако поклонники не оценили новый труд Пугачевой. Они отметили, что ни в сельской местности, ни в городе такую обувь не наденешь. Некоторые даже решили, что звезда высмеивает их: «Алла Борисовна, вы троллите нас?» – спросили они.

Другие сочли, что певица сама стала жертвой рекламы. «Ужасно, меняйте дизайнеров», «Зачем вам это надо? Ну их со своей рекламой!», «Ужас! Что за висюльки? Такая фурнитура во всех маршрутках на окнах висит!» – написали фанаты.

Были и те, кто вступился и поддержал Пугачеву: «Всем злым языкам: лучше промолчите, чем брызгать ядом!»



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