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Никита Михалков стал прадедом

23 февраля 2018, 10:56

О радостном событии в семье сообщил новоиспеченный дедушка – Степан Михалков.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 72-летний Никита Михалков впервые стал прадедом. Старшая дочь ресторатора Степана Михалкова 25-летняя Александра Михалкова родила сына. Отцом ребенка стал ее муж Петр Скворцов.

О радостном событии в семье сообщил новоиспеченный дедушка – Степан Михалков. 

В своем «Инстаграме» он опубликовал кадр еще маленькой Саши, которая празднует день рождения. Когда дочь рожает тебе внука, невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего», — гласит подпись к снимку.
Подписчики пожелали молодой маме и сыну крепкого здоровья.

Беременность Александры протекала легко, роды также прошли без осложнений. Мама с сыном сейчас уже выписались из роддома и находятся дома.

 

Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего... #отцыидети

Публикация от Степан Михалков (@stepan_mikhalkov)


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