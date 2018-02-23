Никита Михалков стал прадедом

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 72-летний Никита Михалков впервые стал прадедом. Старшая дочь ресторатора Степана Михалкова 25-летняя Александра Михалкова родила сына. Отцом ребенка стал ее муж Петр Скворцов.
О радостном событии в семье сообщил новоиспеченный дедушка – Степан Михалков.
В своем «Инстаграме» он опубликовал кадр еще маленькой Саши, которая празднует день рождения. Когда дочь рожает тебе внука, невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего», — гласит подпись к снимку.
Подписчики пожелали молодой маме и сыну крепкого здоровья.
Беременность Александры протекала легко, роды также прошли без осложнений. Мама с сыном сейчас уже выписались из роддома и находятся дома.
Когда дочь рожает тебе внука невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего... #отцыидети