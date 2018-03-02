«Мое сердце разбито»: Ольга Бузова отменила концерт в Южно-Сахалинске

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова, которая сейчас находится на гастролях на Дальнем Востоке, отменила концерт в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила артистка в своем Instagram`e.
Причиной отмены стала нелетная погода. На видео, записанном специально для жителей города, певица с полным отсутствием макияжа и со слезами на глазах рассказала, что она с командой всю ночь не спала, ожидая вылета. Однако нулевая видимость не позволила им вылететь в пункт назначения.
По словам певицы, все билеты поклонникам будут возвращены в кассах города.
«Мне очень жаль, но мое желание быть с вами сегодня бессильно перед погодными условиями. Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро. Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам свое шоу и согреться в эту стужу вместе с вами под ваши любимые песни», – сообщила Бузова в микроблоге.
После несостоявшегося концерта в Южно-Сахалинске певица выступит во Владивостоке.
Накануне на концерт Бузовой в Хабаровске ворвался вооруженный мужчина. Причину своего поведения он объяснил тем, что его раздражает певица и ее поклонники.
Южно-Сахалинск. Я к моему огромному сожалению не смогу в этот раз к вам прилететь по независящим от меня причинам 😢😢😢 Нашему самолету не дают возможность взлететь из-за буквально нулевой видимости 😭😤 И к моему огромнейшему сожалению, но концерт сегодня придётся отменить 😔 Я боролась до последнего и требовала отправить нас хоть каким-то способом к вам, но это оказалось невозможным 😔😔 Деньги за купленные билеты вам вернут в кассах, где вы их приобретали 🙏🏻 Мне очень жаль 😢😢😢 но мое желание быть с вами сегодня бессильно перед погодными условиями ❄ Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро 🙏🏻 Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам своё шоу #подзвукипоцелуев и согреться в эту стужу вместе с вами под ваши любимые песни 😔 #явасоченьсильнолюблю