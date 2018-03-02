В Хабаровске вооруженный мужчина ворвался на концерт Ольги Бузовой

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Хабаровске произошло покушение на телеведущую и певицу Ольгу Бузову, сообщается в Instagram-аккаунте «Криминальный Хабаровск».

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался ворваться в концертный зал, но его не впустили. Он сообщил, что у него в сумке оружие, после чего последовала угроза открыть огонь. Охрана нейтрализовала буйного мужчину.

По одной из версий, нарушителя раздражало творчество Ольги Бузовой и ее фанаты, что стало для него причиной ворваться в зал с оружием с намерением расстрелять всех присутствующих. Вскоре подоспела полиция и хулигана забрали в отделение.

Заместитель руководителя пресс-службы регионального МВД Екатерина Тарасова отметила, что нападавший мужчина таким образом выражал недовольство творчеством певицы.

На момент инцидента агрессивный мужчина был трезв.



Ранее сообщалось, что Бузова находится на гастролях с концертами на Дальнем Востоке.