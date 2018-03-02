В Хабаровске вооруженный мужчина ворвался на концерт Ольги Бузовой

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Хабаровске произошло покушение на телеведущую и певицу Ольгу Бузову, сообщается в Instagram-аккаунте «Криминальный Хабаровск».
Очевидцы рассказали, что мужчина пытался ворваться в концертный зал, но его не впустили. Он сообщил, что у него в сумке оружие, после чего последовала угроза открыть огонь. Охрана нейтрализовала буйного мужчину.
По одной из версий, нарушителя раздражало творчество Ольги Бузовой и ее фанаты, что стало для него причиной ворваться в зал с оружием с намерением расстрелять всех присутствующих. Вскоре подоспела полиция и хулигана забрали в отделение.
Заместитель руководителя пресс-службы регионального МВД Екатерина Тарасова отметила, что нападавший мужчина таким образом выражал недовольство творчеством певицы.
На момент инцидента агрессивный мужчина был трезв.
Ранее сообщалось, что Бузова находится на гастролях с концертами на Дальнем Востоке.
🔞Ненормативная лексика! 📍В Хабаровске произошло покушение на поп-диву Ольгу Бузову и её поклонников, сообщают очевидцы. 🗣«Этот мужчина начал ломиться в концертный зал, его не пускали, он кричал, что у него в сумке оружие и он сейчас начнет стрелять,охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция и его забрали в отделение», - сообщила свидетельница. 🚨Возможно, агрессивный мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и до конца не осознавал, что творит. 🚨По другой версии, нарушителя раздражало творчество Ольги Бузовой и её фанаты, что стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих. 🚨Официальную же версию позже огласят правоохранительные органы. ______ ⚠️Стали очевидцами происшествия? ✅Присылайте нам 📸📹 📲9️⃣1️⃣4️⃣-1️⃣6️⃣4️⃣-0️⃣2️⃣-0️⃣2️⃣ 🌐Прямая ссылка в шапке профиля 🔞Читайте нас в телеграмм ✈️t.me/criminal_khv ___ 🚨Криминальный|Хабаровск📍 _____________________ #news#новостихабаровска#хабаровскийкрай#дальнийвосток#рф#двстолица#Vladivostok#Khabarovsk#Хабаровск#ольгабузова#Khv_photo#khv_sport#khvphoto#newskhv#instakhv#khv#khv_insta#khv27region#prokhv#хабара#ностидв#27region#27региони#vdk#komsomolsk#Биробиджан#полиция#угроза#бузова