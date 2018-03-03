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Орбакайте прокомментировала болезненную худобу Пугачевой

3 марта 2018, 17:00

Кристина Орбакайте опровергла слухи об уменьшении желудка у своей звездной мамы.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте рассказала о здоровье «высохшей» мамы, сообщают «Дни.Ру».

Месяц назад общественность начала обсуждать внешность Пугачевой, когда та вышла в свет. Многие сочли ее «высохшей» и утверждали, что Примадонна сделала себе резекцию желудка. Якобы певица решилась на хирургическое вмешательство, чтобы всегда оставаться стройной.

Сама Пугачева никак не комментировала свою чрезмерную стройность. Супруг Максим Галкин также обходил эту тему стороной. Молчание прервала лишь Кристина Орбакайте, которая опровергла слухи об уменьшении желудка у своей звездной мамы.

«Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», – отметила Кристина.

Ранее в Сети раскритиковали усовершенствованную внешность звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы.

 

Получила огромное удовольствие .Фильм "ЛЕД",просто прелесть.!!! Спасибо!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

 

С Днем рождения,Игоряша.Будь счастлив!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)


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