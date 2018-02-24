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Фото: Орбакайте и 19-летний сын Дэни выглядят ровесниками

24 февраля 2018, 16:25

Певица выложила в Instagram`e снимок, на котором близкие родственники, по мнению подписчиков, выглядят как ровесники.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). 19-летний Дени Байсаров – сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова – перерос свою знаменитую маму. Певица выложила в Instagram`e фото, на котором родственники, по мнению подписчиков, выглядят как ровесники.

«Нам было очень хорошо, но пора спускаться, отдых закончился. Впереди у всех много интересного», – подписала снимок певица.

«Как мы все рады за вашу дружную семью», «Мне кажется, это Ваш самый любимый сын! Он действительно ангел! Браво, Кристина! Замечательно воспитали сыновей!», «Это Дени такой высокий?! Как время летит», – пишут поклонники.

Некоторые из них отметили family-look мамы и дочки Клавдии. Обе барышни одеты в блестящие костюмы серебристого цвета. «Молодцы! А как мне нравятся костюмчики мама-дочь!», – написали они.

Дэни Байсаров весной отметит 20-летие. Юноша учится в Лондоне. На каникулах он встречается с семьей. Этот отдых Байсаров-младший провел вместе с мамой, сестрой и отчимом Михаилом Земцовым в Альпах.

 

Нам было очень хорошо, но пора спускаться, отдых закончился 🎿🛷 Впереди у всех много интересного 🙌 @_denny_art_ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #claudiazemtsova #клавдияземцова #моидетимоярадость #слюбовьювдуше

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

 

Нам было очень хорошо, но пора спускаться, отдых закончился 🎿🛷 Впереди у всех много интересного 🙌 @_denny_art_ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #claudiazemtsova #клавдияземцова #моидетимоярадость #слюбовьювдуше

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)


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