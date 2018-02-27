В Сети раскритиковали усовершенствованную внешность Варнавы

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Звезда Comedy Woman, ведущая и актриса Екатерина Варнава выложила в Instagram`e снимок, сделанный в постели. Однако вместо положительных комментариев пользователи раскритиковали новую внешность артистки.



По словам поклонников, Катя стала просто неузнаваемой, у нее исчезла грудь, изменились брови и цвет глаз.



«Варнава все больше становится похожа на мужика, несмотря на отчаянные попытки превратиться из восточной женщины в голубоглазую блондинку. Брови жесть конечно...» , – пишут фолловеры актрисы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее соблюдены – прим. Т-и).



Большинство людей отметило, что метаморфозы во внешности только испортили образ Варнавы: до операций он был ярче и притягательнее.



«Бровки переусердствовалися», «С карими было лучше. Я так долго листала фотки, чтобы понять что не так. Оказалось это линзы... не ваш цвет. Черные очи – вот действительно ваш взгляд», «До ринопластики и линз у Екатерины была индивидуальность и сексуальность, а сейчас зачем-то косит под славянку, и стала вести себя агрессивно, как парень, матерится. Не идет совсем, видимо полностью хочет избавится от образа в камеди вуман – сексуальной девушки…», – пишут фолловеры.

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