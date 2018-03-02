Порошенко заявил о невозможности одностороннего разрыва контрактов «Газпромом»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности одностороннего расторжения контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Об этом он заявил на совещании по энергетической безопасности в Киеве, передает «Интерфакс».

Заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о решении разорвать контракты с Украиной на поставку и транзит газа лидер этой страны объяснил «нежеланием исполнять свои контрактные обязательства».

В случае подобного развития событий, заверил Порошенко, «Нафтогаз» обратится в арбитраж за компенсацией ущерба, нанесенного российской компанией.

При этом Президент Украины подчеркнул: «Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика».

По словам Порошенко, западные партнеры страны осведомлены о ситуации. «Они понимают, кто несет ответственность», – добавил он.

Ранее по результатам рассмотрения двух исков Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Миллер назвал это решение нарушающим баланс интересов и пообещал немедленно начать процедуру расторжения договоров.