Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Политика

Порошенко заявил о невозможности одностороннего разрыва контрактов «Газпромом»

2 марта 2018, 20:43

Президент Украины уверен, что транзиту российского газа в Европу через территорию его страны ничто не угрожает.
«Газпром» заявил о полном расторжении контрактов с «Нафтогазом»
«Нафтогаз» призвал украинцев экономить используемый для отопления газ
Порошенко назвал условие возобновления закупок газа у РФ
Президент Украины решил расширить санкции против российских граждан и компаний
Порошенко пытается выступить за единую поместную церковь на Украине

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности одностороннего расторжения контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром». Об этом он заявил на совещании по энергетической безопасности в Киеве, передает «Интерфакс».

Заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о решении разорвать контракты с Украиной на поставку и транзит газа лидер этой страны объяснил «нежеланием исполнять свои контрактные обязательства».

В случае подобного развития событий, заверил Порошенко, «Нафтогаз» обратится в арбитраж за компенсацией ущерба, нанесенного российской компанией.

При этом Президент Украины подчеркнул: «Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика».

По словам Порошенко, западные партнеры страны осведомлены о ситуации. «Они понимают, кто несет ответственность», – добавил он.

Ранее по результатам рассмотрения двух исков Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Миллер назвал это решение нарушающим баланс интересов и пообещал немедленно начать процедуру расторжения договоров. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter