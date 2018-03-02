«Нафтогаз» призвал украинцев экономить используемый для отопления газ

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Компания «Нафтогаз Украины» посоветовала украинцам ненадолго снизить на несколько градусов температуру в своих жилищах, чтобы избежать «российского шантажа». Соответствующий призыв размещен на ее странице в Facebook’е.

Необходимость такой меры «Нафтогаз» объяснил отказом «Газпрома» от поставок и понижением давления газа в трубе на 20 процентов. Эти шаги российской стороны украинская компания объяснила необходимостью пропагандистских мер перед выборами Президента РФ.

«Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего три-четыре дня, пока не пройдут холода», – пояснила позицию компании ее пресс-служба.

«У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9 процентов, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», – предложил «Нафтогаз» жителям страны.

Кроме того, компания уже ведет переговоры с коммунальщиками о снижении температуры и в домах с центральным отоплением. Пока газ забирается из подземных хранилищ, но технические ограничения лимитируют объемы его выкачки. Кроме того, недостающий газ импортируется из европейских стран.

«Сегодняшний день – самый критический», – резюмировал «Нафтогаз».

Ранее ПАО «Газпром» объяснило отказ от поставок топлива НАК «Нафтогаз Украины» несогласованным дополнительным соглашением к контракту.