Диван для кастинга: В Голливуде установили памятник Харви Вайнштейну

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В преддверии торжественного вручения «Оскаров» уличные художники в Голливуде установили памятник обвиненному в домогательствах Харви Вайнштейну, сообщает РИА Новости.

Позолоченная скульптура представляет собой диван, на котором сидит скандальный продюсер в банном халате с «Оскаром» в руках. Арт-объект назвали «Диван для кастинга». Его реализовали два художника – Пластик Джизус и Джошуа Монро. Последний известен как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа.

Сатирическая инсталляция установлена перед театром «Долби», где 4 марта пройдет вручение престижной премии.

Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах более 40 женщин, в основном актрисы. Одна из них заявила, что он дважды надругался над ней. Также Вайнштейна обвинили в домогательствах Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман. Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн угрожал переломать ей коленные чашечки. Российские светские львицы Екатерина Мцитуридзе и Виктория Боня также едва не стали жертвами насильника.