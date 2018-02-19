Виктория Боня рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Бывшая участница «Дома-2», светская львица и телеведущая Виктория Боня заявила, что стала жертвой голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает «СтарХит».



Боня рассказала, что повстречалась с Вайнштейном в Лос-Анджелесе. По ее словам, он буквально накинулся на нее, и она даже подумала, что он психически не здоров.



Другая российская телеведущая, глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе также призналась, что Вайнштейн домогался ее несколько лет. Как-то раз продюсер назначил встречу Мцитуридзе в номере отеля якобы для обсуждения деловых вопросов. Однако едва теледива перешагнула порог номера, он предложил ей сделать ему массаж. Улучив удобный момент, женщина сбежала. «На Каннском фестивале он подошел ко мне и тихо сказал: "Даже не думай ни о чем. Забудь об этом. Будь умной". (…) Это было так отвратительно. Я понятия не имела, что это его обычная манера общения с женщинами», – поделилась ведущая.



Ранее голливудская актриса Сальма Хайек рассказала телеведущей Опре Уинфри о том, что Харви Вайнштейн угрожал ей переломать коленные чашечки, а Квентин Тарантино признался, что был в курсе домогательств продюсера к Уме Турман. Сама звезда фильма «Убить Билла» рассказала о действиях Вайнштейна сексуального характера и своем изнасиловании им в 16 лет.