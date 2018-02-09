Харви Вайнштейн угрожал переломать коленные чашечки Сальме Хайек

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала телеведущей Опре Уинфри о том, что обвиненный в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн угрожал перебить ей колени, сообщает Lenta.ru.

Угрозы в адрес актрисы стали поступать во время съемок фильма «Фрида» в 2002 году. Сальма Хайек, исполнявшая главную роль в фильме, призналась, что Вайнштейн сказал ей, что хочет ее убить. Продюсеру фильма Джули Тэймор он заявил, что переломает Хайек коленные чашечки.

В декабре прошлого года Сальма Хайек рассказала, что Вайнштейн предлагал ей принять совместный душ, сделать массаж и вступить с ним в интимные отношения. Также, по словам актрисы, он потребовал от нее сняться в пикантной сцене с другой женщиной.

Ранее Квентин Тарантино раскрыл подробности домогательств продюсера Харви Вайнштейна к 47-летней голливудской актрисе Уме Турман, а также признался, что был в курсе происходящего. Звезда фильма «Убить Билла» рассказала о действиях Вайнштейна сексуального характера и своем изнасиловании им в 16 лет.