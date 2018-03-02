Все новости Татарстан Россия

Общество

Роспотребнадзор и прокуратура РТ в преддверии ЧМ каждый день мониторят цены на гостиницы

2 марта 2018, 14:59 , Фото: Султан Исхаков

Роспотребнадзор и прокуратура РТ в преддверии ЧМ каждый день мониторят цены на гостиницы Завышение цен на гостиницы в период проведения ЧМ-2018 в Казани чревато штрафами.
Госкомитет РТ по туризму: Арендодатели обязаны зарегистрировать гостей ЧМ-2018
При заселении гостей ЧМ-2018 в Татарстане арендодатели обязаны уведомить участковых
Госкомитет РТ по туризму счел абсурдом сдачу квартир во время ЧМ за 300 тыс. рублей в сутки
Перед ЧМ-2018 в Татарстане 400 гостиниц, отелей и хостелов прошли классификацию
На ЧМ-2018 по футболу в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Владельцы гостинец и хостелов из Татарстана, завысившие цены на аренду номеров в период проведения ЧМ-2018 по футболу, будут оштрафованы. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Принято постановление Правительства РФ № 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территориях субъектов РФ, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ по футболу FIFA-2018". В этом постановлении расписаны максимальные цены по гостиницам разного уровня по каждому региону», – отметил он.

На сегодняшний день сотрудники Госкомитета РТ по туризму, Роспотребнадзора, прокуратуры РТ и УФАС по РТ проводят постоянный мониторинг сайтов бронирования и личных сайтов коллективных средств размещения гостей на предмет нарушения этого постановления.

«Ответственность за превышение установленных цен установлена ст. 14.6 КоАП РФ и составляет для юридических лиц сумму, двукратно превышающую размер излишне полученной выручки от реализации услуги за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более года», – добавил С. Иванов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter