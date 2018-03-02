Госкомитет РТ по туризму счел абсурдом сдачу квартир во время ЧМ за 300 тыс. рублей в сутки

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Абсурдными предложениями назвал объявления в Интернете о сдаче апартаментов в Казани на время ЧМ-2018 по футболу за 200 – 300 тыс. рублей в сутки председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью ИА «Татар-информ».

«Мы видели в системах бронирования предложения о сдаче квартир за 200 – 300 тыс. рублей в сутки. Это полный абсурд. Если собственник сможет сдать жилье по таким ценам кому-то, то мы за него только порадуемся. При этом нужно помнить, что со всех полученных сумм необходимо будет заплатить налог при подаче очередной годовой декларации», – предупредил он.

Собеседник ИА «Татар-информ» пояснил, что собственник, регулярно сдающий квартиру или апартаменты посуточно, должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, поскольку он получает систематический доход. В противном случае такая деятельность является незаконной. Собственникам, сдающим жилье в наем, необходимо встать на налоговый учет.

«На рынке появилось большое количество частных квартир и апартаментов, которые активно сдаются сейчас и будут сдаваться во время игр чемпионата. Этот рынок нужен, гости и туристы могут воспользоваться этим жилищным фондом, но здесь есть ряд правил и условий, которые необходимо выполнять. Вопрос номер один – это предоставление качественных условий для проживания. К нам приедут гости из разных стран. Для них необходимо обеспечить чистоту, комфорт и все необходимые условия», – пояснил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Владельцы жилья активно размещают информацию о сдаче апартаментов на различных сайтах бронирования в Интернете. Очень важно, чтобы информация, представленная на этих сайтах, полностью соответствовала действительности, предупредил собеседник агентства.

«Будут серьезные последствия, если турист забронирует хорошую квартиру через сайт, но в реальности столкнется с другой ситуацией. К примеру, если она будет грязной или без ремонта. Собственник несет полную ответственность за качество и безопасность своих услуг, предоставляемых российским и иностранным гостям и туристам», – напомнил С. Иванов.