Бузова подарит пластическую операцию и деньги своим поклонницам на 8 Марта

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова в первый день весны пообещала своим поклонницам множество разных подарков, среди которых пластическая операция и денежные призы.



В преддверии 8 Марта Бузова разместила в своем Instagram`e видеоролик, на котором рассказывает подписчицам о разных сюрпризах для них.



«Мои любимые девочки, к нашему празднику 8 Марта я подготовила для Вас много потрясающих подарков. Дарить подарки начну уже завтра! 210 тысяч рублей на карту, пластика, косметология и другие подарки!» – рассказала певица, которая сейчас находится на гастролях на Дальнем Востоке.



Ольга пояснила, что семь ее фанаток получат по 30 тысяч рублей, итого в сумме получится 210 тысяч рублей. Кроме этого, Бузова отметила, что в ее запасах много «маленьких сюрпризов-подарочков».

«Девочки, скажите, Вы поздравляете своих подруг с 8 Марта, или считаете, что в этот день поздравлять должны только мужчины?», – задала вопрос своим поклонницам певица.



Видео просмотрело более миллиона фолловеров, большинство из них приняло участие в розыгрыше. Многие из них отметили, что «Оля – замечательная девушка и отлично поет», а некоторые посоветовали помогать людям: «Лучше бы больным детям и взрослым помогали...Если у Вас есть возможность!» – посоветовали они.

Ранее Ольга Бузова эмоционально ответила на хамство мужчин.