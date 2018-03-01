Бузова подарит пластическую операцию и деньги своим поклонницам на 8 Марта

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова в первый день весны пообещала своим поклонницам множество разных подарков, среди которых пластическая операция и денежные призы.
В преддверии 8 Марта Бузова разместила в своем Instagram`e видеоролик, на котором рассказывает подписчицам о разных сюрпризах для них.
«Мои любимые девочки, к нашему празднику 8 Марта я подготовила для Вас много потрясающих подарков. Дарить подарки начну уже завтра! 210 тысяч рублей на карту, пластика, косметология и другие подарки!» – рассказала певица, которая сейчас находится на гастролях на Дальнем Востоке.
Ольга пояснила, что семь ее фанаток получат по 30 тысяч рублей, итого в сумме получится 210 тысяч рублей. Кроме этого, Бузова отметила, что в ее запасах много «маленьких сюрпризов-подарочков».
«Девочки, скажите, Вы поздравляете своих подруг с 8 Марта, или считаете, что в этот день поздравлять должны только мужчины?», – задала вопрос своим поклонницам певица.
Видео просмотрело более миллиона фолловеров, большинство из них приняло участие в розыгрыше. Многие из них отметили, что «Оля – замечательная девушка и отлично поет», а некоторые посоветовали помогать людям: «Лучше бы больным детям и взрослым помогали...Если у Вас есть возможность!» – посоветовали они.
Ранее Ольга Бузова эмоционально ответила на хамство мужчин.
Мои любимые девочки 😘 к нашему празднику 8 марта я подготовила для Вас много потрясающих подарков. Дарить подарки начну уже завтра! 🎁210.000₽ на карту, пластика, косметология и другие подарки! . ❗Если хотите получить первые 30 000 рублей на карту от меня уже ЗАВТРА, оперативненько подписывайтесь на @darim_8marta и ВСЕХ спонсоров. Во время каждого розыгрыша аккаунт будет закрываться, не подписалась - пролетела ✈️ . 🔥 Всего я подарю 210 000 рублей. т.е. семь счастливиц получат по 30 000 рублей в качестве подарка к 8 марта от меня. ❗Но, это еще не все. Одной из Вас я подарю сертификат на пластическую операцию или косметологические услуги. ❗И это еще не все. У меня в запасе много маленьких сюрпризов - подарочков, которые будут разыгрываться в профиле @darim_8marta каждый день. 💝 Главное, чтобы подарок приближал девушку к мечте. Возможно, мои подарки станут первым шагом к ее осуществлению 💪 ✅ Девочки, скажите, Вы поздравляете своих подруг с 8 марта, или считаете, что в этот день поздравлять должны только мужчины?