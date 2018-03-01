Жириновский и Собчак на очередном туре дебатов поругались из-за родственников

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). В новый конфликт ввязались лидер ЛДПР Владимир Жириновский и журналистка, телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает RT.

Инцидент случился на очередном этапе теледебатов, которые проходили на канале «Россия 24». В ходе них кандидаты в Президенты РФ поругались из-за родственников.

Собчак напомнила Жириновскому, что он много лет продвигает сына по карьерной лестнице. На что лидер либерал-демократов парировал тем, что, по его мнению, ее отец, Анатолий Собчак, «открыл ей дорогу». Собчак ответила, что зарабатывает своей журналистской деятельностью.

Ранее Собчак облила водой Жириновского во время дебатов на канале «Россия 1». В штабах кандидатов прокомментировали случившееся.