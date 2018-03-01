Штабы Жириновского и Собчак прокомментировали инцидент на дебатах

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Подать в суд на лидера ЛДПР Владимира Жириновского намерен штаб журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишут «Известия».

После оскорблений в адрес кандидата в Президенты РФ, прозвучавших во время теледебатов, юристы подготовят «действенную и работающую жалобу», заявила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

Штаб Жириновского назвал инцидент «историческим плагиатом». Здесь напомнили, что в 1995 году лидер либерал-демократов плеснул соком в оппонента в прямом эфире, которым тогда выступал Борис Немцов.

Ссора между Собчак и Жириновским, в ходе которой первая плеснула водой в политика, случилась во время выступления еще одного кандидата – Сергея Бабурина – на телеканале «Россия 1».