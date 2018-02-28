Генпрокуратура РФ завершила проверку «Смерти Сталина»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Генеральная прокуратура России завершила проверку сатирической комедии «Смерть Сталина», сообщает РИА Новости.



По итогам проверки оснований для дополнительных мер реагирования нет.



Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман отметил, что ранее прокуратура Москвы вынесла предостережение в связи с показом фильма. По его словам, дополнительных мер приниматься не будет, так как «нет проблем».



23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у картины итальянского режиссера Армандо Ианнуччи. По мнению культурных и религиозных деятелей страны, фильм стал «плевком в российскую историю».

Проведенный среди россиян опрос также показал, что, по мнению заметной части жителей страны, история России и исторические личности не должны становиться поводами для шуток.