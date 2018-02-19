Опрос: Запрет «Смерти Сталина» подогрел к фильму интерес россиян

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). 58 процентов россиян готовы посмотреть фильм «Смерть Сталина», если он выйдет в российский прокат, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Из опроса свидетельствует, что резонанс, вызванный запретом фильма, подогрел интерес россиян к нему. 65 процентов наслышаны о фильме, 14 процентов специально искали о нем информацию, три процента уже посмотрели комедию. Уровень заинтересованности выше у представителей старшего поколения – 74 процентов среди 60-летних и старше.



По мнению большинства россиян, история страны и исторические личности не должны становиться объектами для шуток.



Решение Министерства культуры РФ о запрете россияне, посмотревшие фильм, оценили неоднозначно: 30 процентов поддержали (37 процентов среди 45 – 59-летних), 35 процентов – нет, еще 35 процентов затруднились дать однозначный ответ.



Сатирическая комедия вызвала большой резонанс во время общественного просмотра в Министерстве культуры России. Общественники увидели в ней оскорбление исторических символов, а юристы углядели нарушение российского законодательства. 23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у картины.