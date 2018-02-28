Алекс Лесли и Настя Рыбка попросили убежище в Соединенных Штатах

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, которого задержали в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга, направил письмо в консульство Соединенных Штатов с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которая ранее была задержана вместе с Алексом Лесли.

«В Таиланде мы были схвачены местной полицией, которая имеет намерения экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить убежище и предоставить нам защиту в ближайшее время, так как у нас имеется информация, которая может иметь значение для США», – говорится в просьбе Лесли.

«Мы очень сильно рискуем нашими жизнями», – подчеркивается в обращении.

Ранее стало известно, что полиция отказалась освобождать под залог Лесли, Рыбку и еще восьмерых организаторов подпольного секс-тренинга. Теперь им грозит депортация из королевства и запрет на въезд, отмечает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника местной полиции Таватчая Нонгбуа.