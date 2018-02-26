За незаконные секс-уроки в Таиланде задержали Настю Рыбку и ее тренера

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в Паттайе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation. Среди задержанных блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

Участниками секс-курсов за 20 тыс. батов (около 625 долларов) стали 43 туриста из России.

Одного из задержанных обвиняют в нарушении миграционного законодательства королевства, еще троих — в незаконном проникновении, остальных подозревают в нелегальной трудовой деятельности.

Правонарушения могут грозить штрафом и депортацией из страны.

Все задержанные сейчас в следственном изоляторе и ожидают суда, где им официально предъявят обвинения.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Насти Рыбки и Алекса Лесли в связи с размещением в соцсетях фотографий и аудиозаписей, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия.