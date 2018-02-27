Полиция Таиланда отказалась выпустить Настю Рыбку под залог

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Полиция Таиланда отказалась освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, задержанных за проведение незаконного «секс-тренинга». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято руководителем городского отдела полиции. Теперь вопрос о залоге может решить только суд.

Арестованных обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Там они проводили незаконный платный тренинг. Согласно местным законам, им грозит лишение свободы на два года и/или штраф до 3 тысяч долларов. Кроме того, им может быть запрещен въезд в страну на 10 лет.