Самолет первых лиц РФ оказался замешан в «кокаиновое дело»

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Один из самолетов отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, был запечатлен на фото и видео, которые снимались во время операции по перебросу арестованной партии кокаина из Аргентины в РФ. Об этом сообщает РБК.

Снимки предоставила аргентинская жандармерия, а запись опубликовала на своем сайте.

По словам министра нацбезопасности Аргентины Патриции Буллрич, в декабре 2017 года наркотики перевезли «как дипломатический багаж на российском правительственном самолете».

Полтора года назад в посольстве России в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с кокаином. В западных СМИ утверждали, что в антинаркотической операции использовали самолет секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. В СБ РФ эту информацию назвали фейком.