Татарстан намерен потратить более 17 млрд рублей на сохранение Волги

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан планирует потратить на сохранение реки Волги более 17 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, а также из средств хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщил сегодня на круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды в Казани председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

По словам депутата, работы по сохранению Волги позволят снизить процент износа систем водоочистки и водоотведения, улучшат качество инфраструктуры.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил, что в прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Проект должен быть реализован до 2025 года.

«Татарстан выбран одним из 17 пилотных регионов по формированию и реализации регионального приоритетного проекта», – подчеркнул глава Правительства РТ.

Он отметил также, что на территории республики расположено более 36 тыс. водных объектов. Общая протяженность береговой зоны Волги превышает 3,8 тыс. км, площадь акватории составляет 4,5 тыс. кв. км.