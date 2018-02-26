На сохранение Волги в течение восьми лет будет выделено более 245 млрд рублей

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На реализацию приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» в течение восьми лет предполагается выделить более 245 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и бюджетов регионов, а также инвестиции частных лиц. Об этом сообщил сегодня на круглом столе в Казани председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«В прошлом году специальный представитель Президента России Сергей Иванов на заседании оргкомитета по проведению Года экологии озвучил финансовые объемы, которые будут направлены на реализацию проекта, – рассказал докладчик. – В этом году бюджет этого проекта, на наш взгляд, весьма скромный. И это, наверное, предмет для обсуждений. 480 млн рублей выделено на пойму реки Волги, в первую очередь это коснется Волгоградской и Астраханской областей. И, соответственно, сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы».

Он подчеркнул, что более трети всех загрязненных стоков в стране сбрасываются именно в Волгу. «Существенное влияние на состояние реки оказывают объекты накопленного экологического ущерба. И это далеко не исчерпывающий перечень проблем, – отметил депутат. – Мы находимся в самом начале пути. 2018 год стал первым в реализации этого проекта».

Осуществляется парламентский контроль того, как используются федеральные средства, заявил Бурматов. «У нас есть серьезные вопросы к расходованию федеральных средств по целевой программе "Байкал". Недавно анализировали. Регионами они осваиваются на уровне 10 процентов, что, на наш взгляд, недопустимо», – заключил он.