Минстрой РФ предложил взимать сборы с производителей бытовой химии и удобрений для сохранения Волги

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Минстрой России предлагает ввести сбор средств с производителей бытовой химии и минеральных удобрений. Они пойдут на сохранение реки Волги. Об этом сообщила сегодня на круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды в Казани директор Департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ РФ Елена Солнцева.

По предварительной оценке, введение сбора с производителей средств бытовой химии, содержащей тяжело разлагающиеся поверхностно-активные вещества, позволит получать около 15 млрд рублей ежегодно, отметила докладчик. «При этом удорожание средств бытовой химии повлечет увеличение расходов населения в среднем в месяц не более чем на 0,8 процента», – добавила она.

Экологический сбор с производителей минеральных и органических удобрений, которые являются загрязнителями водных объектов, может быть установлен в размере около 2 тыс. рублей за тонну продукции. Тогда ежегодный сбор составит примерно 4 – 5 млрд рублей, рассказала Солнцева.

По ее словам, средства будут направлены на строительство и реконструкцию очистных сооружений в России.

«Соответствующее предложение Минстрой России внес в Правительство. В случае принятия положительного решения реализация начнется с 2019 года», – подчеркнула докладчик.

«Надо посмотреть на взвешенность этих решений, это касается и удобрений, потому что это все скажется на стоимости конечного продукта. В результате по каждому может ударить. Мы, решая одну проблему, можем создать другую. Надо со всех сторон взвесить», – прокомментировал идею председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.