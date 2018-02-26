Шойгу рассказал о плане создать гуманитарные коридоры из Восточной Гуты

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В удерживаемом повстанцами пригороде столицы Сирии Дамаска – Восточной Гуте с завтрашнего дня, 27 февраля, будут организовываться ежедневные гуманитарные паузы. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, передает «Интерфакс».

По словам Шойгу, поручил ввести гуманитарные паузы в боевых действиях Президент России Владимир Путин. Они будут длиться с 9 до 14 часов по местному времени.

Кроме того, для эвакуации мирных жителей из Восточной Гуты предполагается создать гуманитарный коридор, добавил глава Минобороны.

Резолюция Совета Безопасности ООН по Сирии предполагает прекращение огня по всей стране сроком на 30 дней. Однако из него исключены террористические группировки, одна из которых, запрещенная в РФ «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»)* действует и в Восточной Гуте. Именно этим власти Сирии обосновывают продолжение боев в пригороде Дамаска.

Также здесь базируются отряды таких повстанческих организаций, как «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». Две последние действуют преимущественно в этом районе.

*«Джебхат ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра») – исламистская суннитская организация, действующая на территории Сирии с 2012 года. Долгое время была филиалом террористической сети «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ и многих других странах). В 2016 году перестала быть ее частью и переименовалась в «Джебхат Фатх аш-Шам», позднее вошла в альянс «Хайат Тахрир аш-Шам». Группировка признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, ее деятельность запрещена.