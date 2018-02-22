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США обвинили Москву и Дамаск в атаке на жителей Восточной Гуты

22 февраля 2018, 09:40

Белый дом призвал Россию и ее партнеров выполнять обязательства в районах деэскалации, в число которых входит Восточная Гута.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). США обвинили Россию и власти Сирии в нападениях на жителей пригорода Дамаска — Восточной Гуты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние нападения России и режима Асада на сирийцев в Восточной Гуте», — говорится в документе.

Белый дом призвал Россию и ее партнеров выполнять обязательства в районах деэскалации, в число которых входит Восточная Гута.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что жители пригорода Дамаска Восточной Гуты, который находится под контролем боевиков оппозиции, «подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада».


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